Mavs estaria interessado em Zach LaVine

A busca por um terceiro cestinha segue firme no Dallas Mavericks. De acordo com o jornalista Kevin O’Connor do podcast The Ringer, o Mavs estaria interessado em contar com o ala-armador Zach LaVine, do Chicago Bulls, para ajudar Luka Doncic e Kristaps Porzingis no ataque da equipe texana para a próxima temporada.

Um dos grandes problemas do Mavericks na temporada foi justamente a falta de uma outra opção ofensiva que não fosse Doncic e Porzingis. Em diversos momentos, Tim Hardaway Jr. foi esse jogador, mas por conta de sua inconsistência, o time sofreu em diversas ocasiões. Com LaVine, um atleta provado e com condições de contribuir, as chances de a equipe melhorar são grandes.

Entretanto, o Mavs terá diversos concorrentes, incluindo o próprio Bulls. Até março, quando a diretoria do time de Illinois passava por grandes problemas administrativos e na comissão técnica, LaVine chegou a manifestar o interesse de ser trocado. No entanto, a chegada de Billy Donovan e as mudanças na direção, agradaram o atleta.

Acredita-se que o Mavericks deverá acelerar o processo de mudanças em seu elenco, antecipando-se ao período de agência livre de 2021. Boa parte do grupo tem contrato até o fim da próxima temporada e havia a chance de liberar espaço em sua folha salarial para a contratação de um astro. Jogadores como Giannis Antetokounmpo, Victor Oladipo, Jrue Holiday e Spencer Dinwiddie, tiveram seus nomes envolvidos em rumores com a equipe.

Hardaway Jr. seria o principal “ativo” que o Mavs possui, desde que o atleta aceite prosseguir com o último ano de acordo, no valor de US$18.9 milhões. Além disso, o time de Dallas teria de enviar escolhas de draft para viabilizar qualquer tipo de negociação.

LaVine, de 25 anos, obteve médias de 25.5 pontos, 4.8 rebotes, 4.2 assistências, além de um aproveitamento de 38% dos arremessos de longa distância na campanha passada pelo Bulls. Ele possui mais duas temporadas no contrato e receberá aproximadamente US$19.5 milhões em cada um dos anos.

