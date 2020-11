MC Mirella leva tombo durante “Festa Sextou”

Ao longo da “Festa Sextou”, na madrugada de hoje, em “A Fazenda 2020”, MC Mirella caiu na bebedeira ao lado dos peões, deu trabalho a Jojo Todynho e acabou se machucando ao cair sozinha.

Enquanto Mariano e Lipe Ribeiro conversavam sobre a amizade de ambos no confinamento da RecordTV, a funkeira pediu ajuda por estar com as pernas doendo.

Gente, por favor, a minha perna tá doendo horrores”.

“Então senta, Mirella”, aconselhou Mariano.

Entretanto, a cantora se desequilibrou e caiu sobre uma das cadeiras da decoração da festa. Ela acabou cortando o pé e precisou ser carregada por Mariano para o sofá.

Horas depois, após Stéfani Bays ajudar a peoa a tomar banho e ir dormir, o perfil da cantora nas redes socais brincou com o acidente. “Mais um tombo para a lista”.