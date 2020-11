McDonald’s abre matrículas para 3.000 vagas de emprego no Brasil

Líder no segmento de serviço rápido de alimentação, o McDonald’s faz saber aos interessados a abertura de mais de 3.000 vagas de emprego no Brasil. As oportunidades são destinadas ao cargo de atendente de restaurante em várias regiões do país. Há oportunidades também para pessoas com deficiência.

A empresa se destaca pela qualidade dos produtos e do atendimento. O McDonald’s é a maior e mais conhecida empresa de serviço rápido de alimentação do mundo. Presente em 119 países, a rede possui mais de 36 mil restaurantes, onde trabalham 2 milhões de funcionários que alimentam diariamente mais de 70 milhões de clientes.

No Brasil, a rede é operada desde 2007 pela Arcos Dourados, máster franqueada da marca McDonald’s em toda a América Latina.

Além dos salários compatíveis com o mercado, a empresa vai disponibilizar:

vale-transporte;

assistência médica e odontológica;

seguro de vida;

alimentação no restaurante; entre outros benefícios.

Vagas de emprego

Para se candidatar, não é necessário ter experiência anterior nem graduação. Isso porque os contratados vão passar por um programa de capacitação que contempla todas as posições de trabalho no restaurante. Esse processo, inclusive, pode criar oportunidades de desenvolvimento.

A empresa também oferece treinamentos adaptados para os PcD, priorizando sua segurança, com foco nas estações consideradas aptas para a condição do funcionário. Não há limite de tempo para aprendizagem.

“Quem ingressa no time do Méqui tem várias oportunidades de desenvolvimento, a partir de um plano de carreira bem estabelecido, incentivo ao estudo e aprimoramento profissional”, afirma a diretora de RH da Divisão Brasil da Arcos Dorados, Luana Matos.

Ficou interessado? Basta acessar o site de recrutamento para cadastrar seu currículo profissional.

Veja também: Chilli Beans abre novas vagas de emprego no Brasil; veja os cargos