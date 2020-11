MEC lança processo seletivo do Enare

O Ministério da Educação (MEC) lançou na última semana o processo seletivo centralizado com 405 vagas de residências médica multi e uniprofissionais. A seleção é referente ao Exame Nacional de Residência Ebserh (Enare) e visa preencher vagas para oito hospitais universitários e um militar.

Assim, a coordenação do processo é de responsabilidade da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). A Ebserh trata-se de uma estatal vinculada ao MEC e que é responsável por gerir 40 hospitais universitários federais.

De acordo com Milton Ribeiro, chefe da pasta, até então os hospitais universitários realizaram suas próprias seleções, de modo que esta é a primeira vez que o MEC realiza uma seleção unificada. Desse modo, conforme o ministro, há menos chances de haver vagas ociosas e elimina-se a carga burocrática.

O período de inscrição para a seleção terá início no dia 23 deste mês e estas deverão ocorrer por meio da internet. Clique aqui para acessar.

De acordo com o MEC, as provas, além de serem realizadas em todas as capitais, ainda ocorrerão nas cidades de Araguaína (TO), São Carlos (SP) e Lagarto (SE).

Sobre as vagas

Ainda de acordo com o MEC, dentre as 405 vagas do Enare, 304 vagas são para a Residência Médica em 41 especialidades, enquanto para a Uniprofissional há oito vagas. Já a Multiprofissional dispõe de 93 vagas. Clique aqui para conferir mais detalhes.

As referidas vagas são voltadas para os hospitais de Campo Grande, Teresina, Salvador, Aracaju, Lagarto, Manaus, Araguaína, e São Carlos.

E aí? Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Clique aqui para ver mais sobre educação.

Leia também O que diz o Guia do MEC sobre a redação do Enem.