Membros de chapas de Salgado e Brant ‘pausam’ rivalidade e vibram juntos com vitória do Vasco

Uma cena de união foi vista neste sábado durante a partida do Vasco diante do Sport, que encerrou a sequência de jogos sem vitórias do Cruz-Maltino no Brasileirão. Em uma eleição polarizada politicamente, os adversários se abraçaram e vibraram juntos durante os dois gols de Germán Cano (Veja abaixo).

Integrantes da mesa diretora também acompanharam a partida na sede do Calabouço, na Lagoa, assim como os candidatos à presidência Julio Brant, da ‘Sempre Vasco’ (camisa amarela) e Jorge Salgado, da ‘Mais Vasco’ (camisa roxa). Em um vídeo postado nas redes, é possível ver membros das duas chapas abraçados e gritando ‘Casaca’.

Também no Twitter, o candidato Júlio Brant compartilhou um vídeo onde é possível ver membros da chapa de Salgado ‘tietando’ o ídolo Edmundo, apoiador de Brant. Em outro vídeo, repostado de um repórter do ‘Uol’, membros das duas chapas aparecem abraçados comemorando.