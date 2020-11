Meme de PS5 como Kaiba de Yu-Gi-Oh! vira realidade

O youtuber TeaTimeGames compartilhou, em seu canal oficial, um vídeo apresentando a transformação do PlayStation 5 no personagem Seto Kaiba, da série Yu-Gi-Oh!, através de técnicas de impressão 3D.

Desde antes do lançamento do PS5, muito foi comentado sobre seu design excêntrico, fazendo com que a internet lotasse de memes que aproveitaram o visual do videogame. E uma das imagens mais compartilhadas nas redes sociais foi uma piada em que a cabeça de Seto Kaiba era colocada no topo do console, enquanto os painéis laterais serviam como a jaqueta que o personagem usa na segunda temporada do anime.

Foi então que o youtuber TeaTimeGames decidiu reviver o meme e adaptá-lo para a realidade, colocando uma enorme cabeça de Kaiba no topo do PS5. Confira o resultado abaixo.

Segundo a descrição do vídeo, a cabeça do personagem foi completamente pintada à mão e posicionada com a utilização de uma fita de dupla-face com 3 metros de comprimento.

