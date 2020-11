Méqui Friday: McDonald’s celebra Black Friday até no WhatsApp

O McDonald’s vai celebrar a Black Friday com um evento próprio, a “Méqui Friday”. Neste ano, ele está ainda mais tecnológico e acessível para os usuários: a empresa disponibilizou o atendimento via WhatsApp, uma plataforma exclusiva com notícias e um hotsite com informações especiais sobre a data, onde o cliente pode se cadastrar e receber novidades por e-mail.

Para incentivar o uso de seus canais digitais, o McDonald’s disponibilizará nas próximas duas semanas ofertas exclusivas que poderão ser acessadas por lá. No WhatsApp, a marca é encontrada como “Méqui Zap”, lançado em agosto desse ano. Nele, é possível resgatar promoções, saber o andamento de pedidos, encontrar as lojas mais próximas, entre outras funções. É possível falar com o “Méqui Zap” por meio deste link.

Para uma informação mais completa, há a plataforma exclusiva chamada Méqui Friday Show, onde é possível ver todos os cupons de desconto disponíveis e outras informações na íntegra. Para os clientes que preferem mais praticidade, estas e outras ofertas também estarão disponíveis no aplicativo do McDonald’s para Android e iOS.

Por fim, para os usuários que dispõe de pouco tempo, será possível fazer apenas a retirada, após pedir e pagar os pedidos diretamente pelos meios digitais com o “Méqui Sem Fila”. Ele poderá ser acessado pelo aplicativo oficial da marca e deve ajudar a evitar aglomerações durante o período de pandemia, em razão da COVID-19.