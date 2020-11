Mês da Consciência Negra: Conheça a trajetória de Barack Obama

Barack Hussein Obama Jr. é um político americano, eleito como 44° presidente da história dos Estados Unidos da América e o primeiro negro a assumir esse cargo entre 2009 e 2017.

Obama nasceu em 4 de agosto de 1961 no Havaí. Seus pais se separaram quando ele tinha dois anos e, posteriormente, ele e sua mãe vão morar na Indonésia. Somente mais tarde, em 1971, ele acaba voltando para o Havaí para morar com os seus avós.

Filho de pai queniano e mãe americana, Barack Obama foi um dos políticos mais influentes do século e por isso merece destaque como uma das maiores personalidades dos EUA.

Carreira acadêmica e Política

Formou-se bacharel em ciências políticas em 1985 pela Columbia University em Nova Iorque. Anos depois formou-se em Direito por Harvard.

Na época de universitário Obama participava de diversos trabalhos comunitários e voluntários. Auxiliava estudantes no preparo para entrar nas universidades, tal qual para entrarem no mercado de trabalho.

Ademais, fez campanha por melhoria ao metrô da cidade de Nova Iorque. Mais tarde, foi professor da Universidade de Chicago, assim como era empregado de escritórios de advocacia da região.



Ingressou na política em 1997 elegendo-se Senador estadual por Illinois pelo Partido Democrata, conseguiu a reeleição em 2004 quando decide renunciar ao cargo estadual e torna-se Senador federal.

Popular no Partido Democrata, Obama aceitou o convite de fazer o discurso principal da Convenção. Foi aí que começou sua ascensão política onde ele conquista boa parte do seu eleitorado e do público em geral.

Barack Obama – Eleição Presidencial

Para participar da disputa presidencial Barack Obama teve que derrotar nas prévias do partido a ex-senadora Hillary Clinton que acabou desistindo da posto para declarar apoio a Obama.

Em 2008, Barack Obama é eleito o 44° Presidente da história dos Estados Unidos e o primeiro negro a assumir essa cadeira.

Na sua primeira disputa , Obama ganhou a disputa eleitoral do republicano John McCain. Além disso, o povo americano vinha muito insatisfeito com o governo do presidente George W. Bush.

Possuidor de um grande carisma, Obama consegue a reeleição em 2012 ao derrotar o também republicano Mitt Romney.

Barack Obama – Governo (2009 – 2017)

O governo de Barack Obama ficou marcado por algumas conquistas importantes, como por exemplo a lei federal autorizando o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Além disso, Obama sancionou a lei que obrigava todo cidadão americano a possuir um plano de saúde e as seguradoras deveriam atender pacientes com doenças pré-existentes ou congênitas. O programa ficou conhecido como “Obamacare”.

A morte do terrorista Osama Bin Laden também foi um dos pontos alto do seu governo. Após uma caçada de 10 anos contra o terrorista que ordenou os ataques de 11 de setembro de 2001.

Em 2016, Obama inicia uma política de reaproximação com Cuba e torna-se o primeiro presidente americano a visitar o país.

Dentro muitos fatos, Obama contribui para o reerguimento da economia americana. Assim como, assinou a entrada dos Estados Unidos no acordo de Paris.

Curiosidades

A saber, Barack Obama é casado com Michelle Obama e pai de Malia e Natasha. Em 2010 recebeu o prêmio Nobel da Paz, assim como um Grammy em 2006 por narrar o livro “Sonhos do Meu Pai”.

Além disso, foi o primeiro presidente americano nascido no Havaí. Por fim, em 2008 realizou um discurso para milhares de pessoas em Berlim alavancando sua popularidade a nível mundial.

