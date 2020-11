Mesa diretora do Vasco decide continuar a votação no clube

Apesar da decisão judicial de suspender a eleição, a mesa diretora do Vasco decidiu dar sequência a votação no clube até 22h deste sábado. A decisão partiu quando Alcides Martins, que presidiu a Assembleia Geral após Faues Mussa deixar São Januário, ouviu outros integrantes da mesa: Roberto Monteiro (Deliberativo), Silvio Godoi (Benemérito) e Sérgio Romay (vice do Deliberativo).

O pleito acontece com a presença dos sócios em São Januário desde 9h45 deste sábado, porém foi interrompido após uma nova decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que decidiu suspender a eleição. Cabe salientar que apesar do reinício da votação, a validade do pleito ainda não está decidida.

O diretor jurídico do Vasco, Bruno Barata, explicou a posição e disse que as urnas serão lacradas e os votos não serão contados até nova decisão por parte da justiça.

– Nós tivemos notícia do Supremo Tribunal de Justiça suspendendo a decisão de ontem de autorizar a realização da eleição. Nós fomos oficialmente comunicados essa decisão à mesa diretora, que deliberou e decidiu continuar os trabalhos até às 22h. Porém, não fazendo a apuração dos votos, mas permitindo a continuidade – disse, e em seguida completou.

– O presidente da Assembleia Geral informou que não vai apurar os votos. Vai terminar às 22h, fechar as urnas, lacrar e deixá-las separadas aguardando a decisão da justiça – finalizou.

A disputa começou de forma tranquila, mas os ânimos ficaram exaltados a medida em que as horas se passaram e as ruas do entorno do estádio foram tomadas por vascaínos. Com enormes filas, houve momentos de confusão na parte de dentro de São Januário.

Durante a tentativa de reiniciar a votação, as chapas dos candidatos Alexandre Campello e de Jorge Salgado decidiram se retirar e não participar. Segundo membros da ‘No Rumo Certo’, que é representada pelo atual mandatário do clube, o pleito está suspenso.

A ‘Mais Vasco’, que tem como candidato Jorge Salgado, alegou que o sistema de informação foi desmobilizado e não há mais como identificar os sócios por falta de etiquetas.

