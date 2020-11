Mesmo com um turno, Botafogo de 2020 já é o segundo que mais empatou no Brasileirão na década

O Campeonato Brasileiro do Botafogo é marcado por poucas derrotas e poucas vitórias. O Alvinegro somou onze empates em 19 partidas e, pulando ponto a ponto por rodada, não consegue se afastar da zona de rebaixamento. Em crise dentro e fora de campo, a equipe de 2020 carrega uma estatística pesada: é a segunda com mais igualdades no Brasileirão na atual década.

Sim, o Botafogo em 2020, mesmo jogando apenas um turno do Campeonato Brasileiro, já tem a segunda maior quantidade de empates que outras equipes do Alvinegro entre o período de 2011 a 2020 contando toda a competição, com 38 rodadas.

A edição que o Botafogo mais empatou neste período foi na temporada passada, com 12 igualdades. O Botafogo de 2020, portanto, está a um resultado de igualar o recorde.

A transformação do Botafogo é gritante ainda mais pensando que a equipe, no ano passado, foi que a menos empatou no Campeonato Brasileiro: apenas quatro vezes sob os comandos de Eduardo Barroca e Alberto Valentim. Da que menos tinha igualdades no placar, o Alvinegro virou o “rei dos empates” em 2020.

De qualquer forma, o Botafogo precisa deixar a estigma do empate para trás se quiser uma classificação na Copa do Brasil. Com a desvantagem de 1 a 0 sobre o Cuiabá, o Alvinegro joga a classificação para as quartas de final do torneio na próxima terça-feira, na Arena Pantanal, e precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga.

OS EMPATES DO BOTAFOGO NA DÉCADA:

2020 – 11 (um turno)

2019 – 4

2018 – 12

2017 – 11

2016 – 8

2014 – 7

2013 – 10

2012 – 10

2011 – 8