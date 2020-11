Mesmo desfalcafas de nove atletas, cabulosas conseguem empate contra o Ipatinga pelo Mineiro Feminino

Pelo Campeonato Mineiro 2020 o time feminino do Cruzeiro Esporte Clube fez sua estreia fora de casa na tarde deste sábado, em Ipatinga. E mesmo muito desfalcado o elenco comandado por Marcelo Frigerio conseguiu impor um bom ritmo e garantiu o empate em 1 a 1, no estádio Municipal João Lamego Netto, o Ipatingão.

Por causa dos nove casos de Covid-19 a comissão técnica do Cruzeiro teve que buscar no Departamento Médico a zagueira Jájá e a lesionada goleira Ana Júlia, para completarem o grupo. Jajá, que vem se tratando de uma lesão no joelho, foi escalada para a partida no Vale do Aço, e a segunda opção no banco, ao lado de Ana Júlia, foi a goleira Mary Camilo, que também está com dores no ombro direito.

Jajá destacou a união e a força do grupo cruzeirense. “Estou muito feliz por ajudar a equipe. Eu estava no DM, praticamente já aguardando um procedimento que preciso fazer no joelho. Mas Cruzeiro é isso, é jogar com amor e com raça. Não saímos com o resultado que a gente queria, mas dentro de campo a gente se fechou e lutamos até o fim. Sempre que eu posso eu estou junto com a equipe, lutando por elas. Tivemos muitas chances hoje, poderíamos ter marcado mais gols, mas o campeonato apenas começou e vamos para cima nos próximos jogos”, avaliou Jajá, que nas últimas rodadas cedeu a braçadeira de capitã para Miriã.

Com mais toque de bola e marcando muito bem, o Cruzeiro começou a partida no Vale do Aço segurando o adversário. O Ipatinga aproveitou uma chance de contra-ataque e marcou primeiro, com Tainara, aos 24 minutos do primeiro tempo. O gol cruzeirense veio com Duda, logo aos 4 minutos do segundo tempo, após roubada de bola de Micaelly.

Após essa partida no Vale do Aço, no sábado da próxima semana, dia 21, o Cruzeiro recebe o Atlético-MG na Toca da Raposa 1.

Primeiro Tempo

​

Aos 5 minutos Evellyn recebeu passe de Duda na ponta direita e fez o cruzamento, mas a arbitragem marcou impedimento. O Cruzeiro seguia tocando a bola no campo defensivo e tentava encontrar espaço para subir ao ataque. O adversário procurava chegar e pressionar, porém encontrava as cruzeirenses marcando muito bem.

O Ipatinga abriu o marcador aos 24 minutos com Tainara, que aproveitou cruzamento na área e chutou forte. Aos 22, mais um chute de longe do Ipatinga e a bola saiu pela linha de fundo, sem perigo para Camila Menezes.

Em outra chance para o Cruzeiro, Duda recebeu passe na entrada da área, mas acabou desarmada pela adversária, aos 29 minutos. Aos 35 minutos Vanessinha invadiu a área pela esquerda e cruzou rasteiro. Duda ainda tentou o domínio, mas a marcação fez o corte.

Na reta final do primeiro tempo, aos 40 minutos, Micaelly cobrou falta pela direta, mas mandou para a linha de fundo.

Segundo Tempo

​

Aos 3 minutos Jajá tentou aproveitar escanteio cobrado por Micaelly, e a bola foi direto para fora. O gol do Cruzeiro veios aos 4 minutos, quando Duda igualou o placar, em velocidade, depois de um descuido na saída de bola do Ipatinga. A meia cruzeirense bateu cruzado, sem chances para a goleira Carol.

Outra chance veio com a atacante Miriã, aos 10 minutos, avançando em velocidade pela direita, mas a defesa cortou para escanteio. Em seguida, aos 12, Micaelly avançou pelo meio, mas o Ipatinga cometeu falta. Aos 33 minutos Duda se infiltrou pelo meio e deixou Vanessinha na cara do gol. Ela finalizou colocado e obrigou a goleira Carol a fazer grande defesa.

Depois, aos 35 minutos, Miriã recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu forte. A bola foi com muito perigo, à esquerda do gol do Ipatinga.

Aos 40 min mais um cruzamento rasteiro na área. Patrícia não conseguiu o chute, e na sequência Miriã tentou finalizar e mandou à direita do gol.

Nos minutos finais do segundo tempo, aos 45, Micaelly conseguiu driblar cinco adversárias e fez o passe para a meia Patrícia. Ela finalizou bem colocado, mas a bola passou por cima do gol.

Fim de jogo: 1 a 1 no Ipatingão

IPATINGA 1 X 1 CRUZEIRO

Motivo: 1ª rodada do Campeonato Mineiro Feminino 2020

Data: 14/11/2020 (Sábado)

Local: Estádio Municipal João Lamego Netto – Ipatingão

Árbitro: Antonio Carlos Barbosa Franca

Gols: Thaynara Maranhão (Ipatinga), aos 24 min do 1º tempo; Duda (Cruzeiro) aos 4 min do 2º tempo

Cruzeiro: Camila Menezes, Evellyn, Jajá, Pires, Thalita, Vanessa, Duda, Micaelly, Patrícia, Thamirys e Miriã.

Técnico: Marcelo Frigerio

Ipatinga: Carol, Patrícia, Flavi, Abacaxi, Silvana Bispo, Cynthia, Carol Curvelo, Drielly (Jéssica), Thaynara Maranhão (Amanda), Aninha e Raquel Rabello (Ana).

Técnica: Kethleen Azevedo

Cartões amarelos: Drielly e Patrícia

Cartão vermelho: –