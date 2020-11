Mesmo vencedor do duelo contra o Timão, Galo cobra posição da CBF sobre pênalti não marcado

Dessa vez um clube de futebol não reclamou da arbitragem após uma derrota. Mesmo vencendo o Corinthians por 2 a 1, de virada, no sábado, 14 de novembro, em São Paulo, presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, acionou a CBF para protestar contra o árbitro Rodrigo Dalonso Ferreira (SC) e o responsável pelo VAR, Pathrice Wallace Corrêa Maia, que não marcaram um pênalti de Gil em Vargas para o Galo logo no início do jogo diante do Timão. Pouco tempo depois os paulistas abriram o placar, mas sofreram a virada, com o score terminando a favor dos mineiros.

Sette Câmara disse que vai pedir para ouvir os áudios da conversa entre a cabine do VAR e o árbitro de campo da jogada, que foi não foi revisada pela equipe de arbitragem.

– Não estou aqui apontando dedo para a CBF, dizendo que a culpa é dela. Mas a arbitragem foi muito mal, e a gente exige que esse árbitro e, principalmente, o árbitro que estava no VAR sejam afastados, reciclados. Eles precisam rever o lance e entender que esse tipo de situação é inconcebível.Vamos tomar todas as providências, vamos buscar os áudios, vamos tentar entender. O Brasil inteiro viu-disse em entrevista à Rádio Itatiaia.

O mandatário alvinegro afirmou que uma jogada assim pode comprometer todo o campeonato.

– O que aconteceu hoje realmente é preocupante, porque a arbitragem deixou de dar um pênalti claríssimo e, na minha opinião, fosse o caso de expulsar o zagueiro do Corinthians. Isso mudaria totalmente o panorama do jogo. Quando um erro desse acontece, ele não prejudica só o Atlético. Ele prejudica os demais participantes do campeonato-comentou.

O presidente notou um comportamento diferente de Rodrigo Dalonso Ferreira no segundo tempo, devido ao que recebeu de informações no intervalo.

– No segundo tempo, o árbitro mudou seu comportamento, talvez por saber no intervalo do que tinha acontecido. O futebol de hoje não cabe esse tipo de situação. Eu sei que a CBF vem se esforçando para melhorar a questão da arbitragem. Não vai ser por conta da vitória que vamos deixar isso passar batido.

Mattos fala em interferência externa

​

O diretor de futebol do Galo, Alexandre Mattos, também esbravejou sobre o pênalti não marcar a ainda questionou se houve interferência externa no jogo, da presidência da comissão de arbitragem, pelo controverso lance ocorrido entre Atlético-MG x São Paulo, no primeiro turno, quando Luciano, do São Paulo, teve seu gol anulado pelo VAR de forma equivocada.

– É inacreditável que que não conseguiram ver um pênalti, chamar para ver o pênalti. O que a gente fica, na verdade, é perguntando porque eles falam. Será que teve alguma interferência daquela entrevista do Gaciba, em que ele fala que errou no lance do São Paulo contra o Atlético? São situações que fazem a gente pensar e cobrar. O Atlético vai cobrar, independentemente da vitória, do que se passou-disse, para em seguida afirmar que vai cobrar da comissão de arbitragem um posicionamento .

– O Atlético não vai aceitar esse tipo de situação. A gente trabalha forte, trabalha duro. Erramos várias vezes, jogamos mal – hoje, até, não fizemos uma partida brilhantíssima, tivemos dificuldades no primeiro tempo -, mas teve um lance capital, que poderia ter mudado o que foi o jogo. Então, acho que a CBF, nomeadamente o Gaciba, tem que explicar como, lá atrás, explicou outros lances, inclusive dizendo que teve erro-afirmou, para concluir em seguida, falando da suposta falta de coragem da arbitragem em marcar o pênalti sobre Vargas.

– Ele tem que mostrar o que aconteceu neste lance, que foi um pênalti absurdamente claro. Não tem explicação. Não tem como, primeiro, o juiz não ver e, depois, o VAR não chamar. O lance, na minha opinião, era para discussão simplesmente de expulsão ou não. Foi um lance em que, talvez, tenha faltado coragem ao juiz, por ser início de jogo e na casa do Corinthians. Então, a gente mostra aqui a nossa indignação, e o torcedor pode ter certeza que vamos cobrar, mostrar, exigir providência. Acima de tudo, respeitem o Clube Atlético Mineiro-concluiu.