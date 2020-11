Messi sai do banco, ‘salva’ Griezmann e conduz goleada do Barcelona em cima do Betis

O Barcelona finalmente voltou a vencer em LaLiga. E foi graças a Messi. O time comandado por Ronald Koeman goleou o Betis no Camp Nou por 5 a 2, neste sábado (7), pela nona rodada, e pegou o elevador na tabela de classificação, chegando momentâneamente ao oitavo lugar com 11 pontos, um a menos do que justamente o adversário de Sevilha.

Na escalação inicial, Messi, com dores em um dos tornozelos e com compromissos com a seleção da Argentina para a próxima semana, ficou no banco de reservas. Mesmo sem o craque, o time azul-grená criava chances de gol e viu Antoine Griezmann perder ao menos três boas oportunidades claras com o 0 a 0 no marcador.

Porém, em descida de contra-ataque aos 21 minutos, Dembélé limpou para o pé esquerdo e acertou uma tijolada para abrir o marcador. O Barcelona teve a chance de aumentar após Ansu Fati sofrer penalidade. Mas Griezmann perdeu ao chutar à meia-altura e faciitar a vida do goleiro chileno Claudio Bravoe Bravo, que defendeu.

No apagar das luzes no primeiro tempo, Sarabia apareceu livre entre a zaga do Barcelona para empatar a partida e fazer Koeman chamar Messi para o campo na segunda etapa.

E aí teve show do argentino. Em apenas três minutos, o camisa 10 fez um corta-luz genial que deixou Griezmann sem goleiro para fazer 2 a 1. O gol coroou uma boa partida feita pelo francês, que havia tido boas oportunidades no primeiro tempo e era a principal arma do ataque catalão.

Aos 12 do segundo tempo, Mandi salvou gol de Dembélé com o braço em cima da linha. Após consulta ao VAR, o árbitro expulsou o argelino e marcou penalidade. Na cobrança, Messi mandou no ângulo direito de Bravo e encaminhou a vitória a favor dos donos da casa.

Mesmo com um a menos, o Betis ensaiou uma reação. Moreno arrancou pelo lado esquerdo e cruzou para o meio da área, Morón apareceu sozinho e descontou para 3 a 2, assustando o Barcelona.

Mas em um chute com raiva após passe brilhante de Sergi Roberto, Messi fuzilou o gol de Sergi Roberto para fazer 4 a 2. Quase nos acréscimos, ainda houve tempo para Pedri, com apenas 17 anos, marcar pela primeira vez em LaLiga e fechar a goleada por 5 a 2 para o Barcelona.