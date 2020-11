Como estabelecer metas para o Natal?

O Natal sempre foi uma época de aumento das vendas para o mercado, em especial para comércio varejista. No entanto, por conta da pandemia causada pelo Coronavírus, o Natal tem um tom de recuperação para o comércio.

Sendo assim, a atenção dos clientes será mais disputada do que antes, e a empresa precisa estar preparada para as vendas.

No entanto, como estabelecer as metas de vendas, dada toda essa situação atípica que o comércio viveu (e ainda vive) no decorrer de 2020.

Análise de dados para as metas de vendas

Primeiramente, para estabelecer a meta analise dados anteriores. Se o seu negócio já está no mercado há alguns anos, terá mais dados para análise. Assim sendo, poderá realizar uma média em percentual, tornando sua meta mais plausível.

No artigo sobre o ciclo de metas de vendas, falamos sobre 3 fatores importantes para a sua análise. Sendo assim, é importante que a analise os produtos mais vendidos, a capacidade de reposição do estoque e assertividade das suas entregas. Sempre considerando que convém dobrar as vendas de um ano para outro.

Divulgação direcionada e as metas de vendas para o Natal

No mais, é importante que divulgue seus produtos em meios de comunicação na internet, como as mídias sociais.

Faça alinhamentos para conquistar mais clientes, como campanhas de cupons de desconto, brindes, etc.

Diferencial e Marketing Digital

Para elaborar a sua meta para a Natal é viável que pense sobre o seu diferencial, algo que pode corroborar suas estratégias para que possa alcançar suas metas estabelecidas.

Dentro do seu mercado de atuação é importante destacar o seu diferencial, ao passo que o divulgue na internet. Veja nossas dicas de Marketing Digital para pequenas empresas, e comece um plano de divulgação para que possa ter sucesso nas vendas do Natal.

Claro que fatores particulares devem ser considerados para que elabore metas de acordo com a realidade do mercado e segmento do seu negócio.