Métodos de ensino voltados para alunos com dislexia

Estudantes com dislexia normalmente precisam de um olhar diferenciado de seus professores, assim como da escola como um todo. Desse modo, apostar em metodologias específicas pode ajudar muito no ensino desses alunos.

Veja quatro métodos que costumam dar certo

Use um discurso mais lento e frases simples. Os alunos com dislexia podem precisar de mais tempo para processar as informações, use pausas ao falar para lhes dar tempo. Integre exemplos e representações visuais nas aulas para ajudar na compreensão.

Forneça planilhas para organizar informações para redigir tarefas. Tenha modelos com diferentes tipos de quadros de escrita e mapas mentais que os alunos podem escolher ao preparar um trabalho de redação.

Não exija que um aluno com dislexia leia em voz alta em sala de aula. Se o aluno for voluntário, deixe-o ler. Você pode oferecer a um aluno a oportunidade de ler em voz alta e dar-lhe alguns parágrafos para ler e praticar em casa antes de falar em voz alta.

Integre diferentes maneiras de os alunos mostrarem seus conhecimentos sobre um assunto. Use apresentações visuais, projetos em PowerPoint, cartazes e discussões para ajudar uma criança a participar sem se sentir envergonhada ou temer o fracasso.

Use aulas multissensoriais. Descobriu-se que os alunos com dislexia aprendem melhor quando mais de um sentido é ativado. Use projetos de arte, esquetes e atividades práticas para reforçar as aulas.

Avaliações e notas para alunos com dislexia

Permita que os alunos com dislexia usem ajudantes eletrônicos ao concluir os trabalhos de classe ou testes. Os exemplos incluem um dicionário eletrônico, corretor ortográfico ou dicionário de sinônimos, computadores e calculadoras falantes.

Não retire pontos por ortografia . Se você marcar erros de ortografia, faça-o separadamente e crie uma lista de palavras com erros ortográficos para os alunos consultarem durante as tarefas de escrita.

Ofereça testes orais e tempo prolongado para avaliações formais.

Trabalhando individualmente com os alunos

No início do ano letivo , trabalhe em estreita colaboração com um aluno para avaliar seus conhecimentos de fonética e estabelecer um plano e sessões práticas específicas para ajudar a fortalecer as áreas fracas.

Avalie os pontos fortes e fracos de um aluno. Use métodos de ensino para ajudar a desenvolver os pontos fortes. Crianças com dislexia podem ter fortes habilidades de raciocínio e solução de problemas. Use-os como blocos de construção.

Elogie as conquistas de uma criança , não importa quão pequenas sejam.

Use programas de reforço positivo , instituindo recompensas e consequências para ajudar a criança a aprender a lidar com os sintomas da dislexia.

Forneça uma programação do dia letivo . Para crianças menores inclua fotos.

Acima de tudo, lembre-se de que os alunos com dislexia não são estúpidos ou preguiçosos.