‘Mexemos até com a concorrência’ · .

Marcos Mion entregou algumas informações externas aos participantes de A Fazenda 12. O apresentador contou aos confinados que o programa vem fazendo sucesso na TV. “Mexemos até com a programação da concorrência”, se gabou ele, sem citar o nome da Globo, emissora que mudou a grade para bater de frente com o reality rural.

A líder de audiência vem sofrendo com o aumento do ibope da atração da Record. Para tentar frear a perda de público para a rival, a Globo mexeu no horário de A Força do Querer, novela reprisada no horário nobre. A trama tem sido exibida até mais tarde, o que impacta na rotina do telespectador que deseja acompanhar o folhetim e o reality show.

“Mexemos até com a programação da concorrência. Em nome do entretenimento da família brasileira. Tem novela que terminava às 22h30, está terminando depois das 23h. E vocês, todos vocês, são as grandes estrelas desse sucesso. Cada um de vocês e de todos que já passaram pelo programa também”, disse Mion durante conversa com os peões no último domingo (29).

O apresentador ainda passou informações sobre as redes sociais dos participantes. “A legião de fãs, que cada um conquistou aqui fora, é enorme. Mesmo aqueles que já saíram do jogo, saíram com muito mais seguidores do que tinham quando a temporada começou, por exemplo. Parabéns pra vocês”, completou ele.

Confira o vídeo a seguir:

