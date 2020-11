Mexicano tem fratura no crânio, opera e ficará em observação após choque com David Luiz

Raul Jimenez fraturou o crânio no forte choque com o zagueiro David Luiz, do Arsenal, durante a vitória do Wolverhampton por 2 a 1 dentro do Emirates Stadium, no domingo (29), pela Premier League, segundo anunciou o clube do jogador mexicano em comunicado nesta segunda-feira.

Jimenez, de 29 anos, foi submetido a um longo atendimento ainda dentro de campo após a colisão de cabeça com o brasileiro, após cobrança de escanteio do Arsenal aos cinco minutos de jogo.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Embora David Luiz tenha conseguido continuar até o intervalo, depois de ter colocado um curativo na cabeça, Jimenez foi acabou retirado de campo de maca, recebendo auxilio de oxigênio, mesmo após 10 minutos de tratamento no gramado.

Jimenez foi levado ao hospital, e os Wolves confirmaram que o atacante foi operado no domingo.

“Raul está confortável após operação na noite passada, a qual ele foi submetido em um hospital de Londres”, disse um comunicado do Wolverhampton. “Ele já viu sua companheira, Daniela, e agora está descansando. Vai ficar em observação por alguns dias enquanto inicia a recuperação”

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“O clube gostaria de agradecer à equipe médica do Arsenal, aos paramédicos, à equipe do hospital e aos cirurgiões que, por meio de sua habilidade e resposta precoce, ajudaram muito”

“O clube pede que Raul e sua família tenham um período de espaço e privacidade, antes que novas atualizações sejam fornecidas no momento oportuno”.

Fontes disseram à ESPN que é ainda muito cedo para determinar a provável duração da ausência de Jimenez, e que o jogador precisa se recuperar totalmente da cirurgia antes que uma avaliação completa seja feita.