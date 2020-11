Microsoft Edge cresce no mercado de navegadores, aponta pesquisa

A Microsoft lançou neste ano uma nova versão do Edge baseada em Chromium, mesmo motor utilizado no Google Chrome. Ao que parece, a mudança teve um efeito positivo e cada vez mais pessoas estão utilizando a solução, que agora é distribuída nativamente no Windows 10.

De acordo com uma pesquisa do NetMarketShare, o navegador da Microsoft atualmente possui uma fatia de 10,22% do mercado de browsers. Enquanto o Edge ainda está longe de alcançar o Chrome, o número representa um grande salto em comparação ao market share de 8,84% registrado em setembro.

Participação de mercado dos navegadores em setembro e outubroFonte: Windows Latest

A evolução também fica clara ao comparar os números anuais. Segundo os dados obtidos pelo NetMarketShare, o Microsoft Edge tinha apenas 5,60% de participação no mercado de navegadores no ano passado, quando ainda estava em desenvolvimento.

Chrome lidera, mas registra queda

Com o crescimento, o Edge se solidifica como segundo colocado no mercado de navegadores. A terceira posição fica com o Firefox, com uma fatia de 7,22% dos usuários da internet, segundo as estimativas do NetMarketShare.

Fonte: Microsoft

O Google Chrome ainda está isolado na liderança e domina 69,25% do mercado. Ainda assim, o navegador registrou uma leve queda de usuários em relação ao mês passado, quando o número era 69,94%.

Além de ser referência de qualidade entre navegadores, o Chrome também é o navegador que vem pré-instalado em dispositivos Android, o que garante uma margem de alcance extra para o browser. A nova edição do Edge só começou a aparecer nativamente no Windows com a atualização de outubro, o que deve ajudar o programa a ganhar mais espaço no mercado.