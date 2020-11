Microsoft Teams deixa de funcionar com o Internet Explorer 11

O Microsoft Teams, serviço de videoconferências e comunicação, deixará de funcionar no Internet Explorer 11 a partir desta terça-feira, 1° de dezembro. O fim do suporte para o navegador faz parte do plano da Microsoft de encerrar de vez o antigo browser, que já está sendo substituído pelo Edge.

A partir de dezembro, os usuários do Internet Explorer não poderão acessar o chat ou entrar em chamadas do Teams. O fim do suporte ao serviço de conferências é apenas o primeiro passo para o encerramento de outras ferramentas da Microsoft no navegador.

Além do Teams, outros serviços da Microsoft deixarão de funcionar no Internet Explorer 11 futuramenteFonte: Microsoft

A partir de 17 de agosto de 2021, todos os outros aplicativos e serviços do pacote Microsoft 365 também deixarão de funcionar com o Internet Explorer. Antes disso, em março de 2021, a empresa também vai encerrar a versão antiga do Edge.

Transição para o novo Edge

O objetivo da companhia é centralizar todos os usuários na edição renovada do Microsoft Edge. O navegador é baseado em Chromium, o que garante velocidade no uso, e possui um modo de compatibilidade para sites antigos, o que torna o uso do Internet Explorer desnecessário.

O Internet Explorer será aposentado em 2021.Fonte: Microsoft

Recentemente, a Microsoft iniciou um movimento para começar a migrar os usuários do Internet Explorer para o novo navegador. Agora, certos sites não abrem no browser antigo e trazem um redirecionamento automático para o Edge, que já vem pré-instalado nas edições mais recentes do Windows 10.