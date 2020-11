Mídia Display e Ad Networks – Publicidade Evoluída

Um formato publicitário no Marketing Digital – Mídia Display

Mídia Display e Ad Networks são evoluções da publicidade que surgiram para atender a demanda do Marketing online.

Mídia Display é um formato tradicional de oferecer um produto dentro do Marketing Digital. Embora a palavra tradicional não se encaixe muito no conceito do Marketing Digital.

Banner, Vídeo e Rich Media – Mídia Display e Ad Networks

Sendo assim, trata-se de uma de maneira de exibir um anúncio para o seu público-alvo. No meio digital as formas de anunciar através de banners, vídeos e rich media são anúncios display.

Dentro do Marketing Digital os anúncios Mídia Display recebem grande atenção e grande parte do orçamento.

Os anúncios Mídia Display são encontrados em portais em formatos de banners, sendo uma das primeiras ferramentas de Mídia Display quando o Marketing online ainda não era tão cheio de estratégias.

Uma melhoria de negócios no Marketing Digital

Contudo, no início do Marketing como estratégia online era necessário comprar um lugar especifico dentro de um portal. Entretanto, isso mudou com o tempo. Sendo assim, atualmente existem redes que distribuem esses anúncios, sendo essas redes chamadas de Ad Networks.

Ad Networks – Uma viabilidade de Mídia Display no Marketing Digital

Mídia Display via Ad Networks é um formato que aumentou muito com o passar dos anos, por conta da demanda da internet. Ao passo que foi uma solução para as plataformas que não vendiam mais seus espaços publicitários como antes.

Vários espaços de mídia ao mesmo tempo

Essa solução viabiliza a propaganda Mídia Display, uma vez que direciona o produto ao público-alvo. Sendo assim, é viável para o anunciante, uma vez que dessa forma adquire vários espaços de forma simultânea.

Essa dinâmica Mídia Display e Ad Networks é uma evolução da publicidade no Marketing Digital.