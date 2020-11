Mídias Pagas ou Orgânicas Para a Divulgação?

Mídias de divulgação

O Marketing Digital é um investimento para a sua empresa, por isso é importante analisar bem as estratégias.

As mídias de divulgação para as empresas são várias, ao passo que podem ser pagas ou orgânicas.

Mídias pagas geram mais retorno no Marketing Digital?

Podemos dizer que sim por sua agilidade de chegar ao público. No entanto, os retornos dentro do Marketing Digital são oriundos de vários caminhos. Ao passo que se a empresa investir em mídias orgânicas e ranquear no Google aumenta seu retorno.

Por isso, as duas formas se complementam. Uma vez que as pessoas podem conhecer a empresa e procurá-la na internet, através das duas estratégias unificadas.

Qual é foco das suas estratégias?

Precisa definir aonde quer chegar, qual é o foco do seu negócio. Assim poderá definir suas ações, qual delas é mais viável para esse objetivo.

Geralmente as pessoas acreditam as mídias pagas sejam mais assertivas em questão de retorno de lucratividade. Todavia, depende muito mais dos objetivos das ações, do que das mídias serem pagas ou não.

Objetivos de suas ações

Os objetivos podem diversos, bem como a mesma ação pode comportar mais de um objetivo ao mesmo tempo.

A sua empresa precisa gerar conversões em vendas imediatamente? Nesse caso a mídia paga é mais viável.

No entanto, se o seu objetivo for atrair leads através do Inbound Marketing, o Marketing de Conteúdo é uma opção viável, ao passo que educa o mercado, gera mercado e valor. As regras do SEO que trazem esse resultado são orgânicas, por isso o prazo da ação é importante para a sua escolha.