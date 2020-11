Mídias Sociais no Marketing Digital

Mídias sociais e o Marketing Digital

As mídias sociais são a primeira forma de fazer o marketing digital, ao passo que é também uma forma democrática.

Isso porque as redes são acessíveis e podem ser usadas por todas as pessoas, bem como por empresas de todos os tamanhos.

Assim sendo, é uma oportunidade de negócio para o pequeno empresário. Por isso, separamos algumas dicas para que possa usar as mídias sociais de forma estratégica para viabilizar o seu negócio.

Facebook

Dentre as mídias sociais o Facebook é uma das mais relevantes, sendo que atualmente a rede lançou uma versão Ads, o Facebook Business. Sendo assim, através dessa mídia social é possível:

Criar uma página para o seu negócio;

Promover seu anúncio para o público-alvo de acordo com a configuração que você fizer;

Gerar valor à marca;

Tornar a marca confiável;

Trazer leads e converter vendas, bem como outras mídias sociais.

Instagram

O Instagram é uma ferramenta de Marketing Digital, uma vez que assim como o Facebook permite que tenha uma conta para a sua empresa, bem como prova seus produtos.

No entanto, as ações de marketing digital, bem como o público-alvo podem diferenciar um pouco, por isso é importante que faça uma análise do seu público.

Youtube e IGTV – A variação das mídias sociais

Essa mídia social é mais segmentada, de modo que é ideal para uma empresa mais presente na internet. Sendo ainda uma boa forma de mostrar ao público o seu conteúdo. No Instagram há uma rede de vídeos que podem ser curtos, o IGTV que possui o mesmo objetivo do youtube, ser uma mídia social por vídeo.