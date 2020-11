Minecraft: DLC de Star Wars traz trilogia original e Baby Yoda

Para comemorar a estreia da segunda temporada de The Mandalorian, a Mojang anunciou uma DLC temática de Star Wars para Minecraft, trazendo inúmeras skins de icônicos personagens da franquia original e da série do Disney+ (como Baby Yoda), assim como novos mapas interplanetários e mecânicas retiradas diretamente da saga.

A expansão de Guerra nas Estrelas traz 36 skins inspiradas nos filmes Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi, além da série The Mandalorian. Dessa forma, jogadores poderão explorar diversas ambientações como Tatooine, Endor, Hoth, Nevarro e Sorgan utilizando trajes de Luke, Leia Organa, Darth Vader, Han Solo, Mandaloriano, Baby Yoda e muitos outros.

Cada planeta terá suas próprias características, desde a trilha sonora até a atmosfera, recriando cenários marcantes dos filmes e série, e contando com eventos narrativos inesquecíveis para os fãs. Agora, as viagens contarão com um mecanismo de transporte rápido de Hiperespaço, sendo possível também utilizar veículos de combate como Speeders, X-Wings e o Razor Crest de Mando, aumentando ainda mais a imersão.

A DLC custa 1340 Minecoins e pode ser adquirida por todos os jogadores na própria loja do game.

Minecraft está disponível para PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e dispositivos mobile.