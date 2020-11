Mirella tira água da casa e ganha valor em dinheiro

No fim da formação da nona roça de “A Fazenda 2020”, MC Mirella abriu o envelope da ‘chama verde’ e topou tirar água encanada da casa por 48 horas para ganhar o prêmio de R$ 20 mil.

Logo após a leitura do envelope, os peões da sede do reality show da RecordTV já entenderam que não tinha como escapar do corte da água. MC Mirella até lembrou que já havia acontecido esse tipo de papo caso houvesse dinheiro em jogo.