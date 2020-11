Modelos de negócios para se inspirar

A decisão de abrir uma empresa acarreta muitos fatores, e uma delas é qual será o modelo de negócio.

Durante a pandemia, o número de novas empresas aumentou, muitas pessoas aproveitaram esse momento para investir no seu próprio negócio.

Porém, algumas já se decidiram, tem como investir, mas tem dúvidas de qual modelo de negócio seguir.

Primeiramente, a pessoa deve investir em algo que realmente goste e que se identifica.

Pois uma empresa requer tempo, dedicação e principalmente conhecimento por parte de quem está investindo.

Pensando nisso, resolvemos falar sobre alguns modelos, afim de inspirar essas pessoas.

Tipos de modelos de negócios

Franquias

Muitas pessoas ao pensar em empreender, saem em busca de opções de franquias.

Em uma prévia, a ABF ( Associação Brasileira de Franchising), apontou em 2019, um crescimento de 7% das franquias e expansão em unidades e redes.

Franquias, conhecidas como Franchising, são redes de lojas que dão o direito de uso da marca (franqueador), a um investidor (franqueado).

Dessa forma, o franqueado pode replicar em diferentes locais a marca ou serviço adquirido.

Um exemplo claro de franquia são as lojas de shoppings, uma grande parte delas podem ser vistas em outros locais e shoppings também.

A maioria das franquias, continuam sendo as lojas convencionais, no franchising cerca de 70% das vendas são presenciais.

Existem também os quiosques, aquelas lojas menores geralmente montadas no meio do shopping ou em locais com grande circulação de pessoas.

Freemium

Nesse modelo de negócio, há uma variação no tipo de assinatura.

A empresa nesse caso oferece assinatura free ou premium, porém, quem tem a assinatura premium acaba tendo mais benefícios, o que acaba convencendo quem tem o plano free a migrar para ele também.

Uma jogada muito comum nesse tipo de negócio é oferecer por um valor inferior, uma assinatura de três meses, afim de convencer o cliente a decidir pagar definitivamente por ele.

Um exemplo muito conhecido desse modelo de negócio é o Spotify.

Isca e Anzol

Nesse tipo de modelo, um produto é vendido mais barato, enquanto outro que depende do segundo para funcionar, com um valor mais elevado.

Exemplo são as máquinas de café expresso, vendem a máquina por um valor mais acessível, porém, as capsulas acabam saindo com uma porcentagem de lucro maior.

A partir disso tudo que falamos, busque entender melhor sobre como cada modelo de negócio funciona, antes de decidir em qual vai investir, ou seja, qual se encaixa melhor no seu perfil.