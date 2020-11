Modelos de plataformas Marketplace – Notícias Concursos

Plataformas para empreender no modelo de negócio Marketplace

Investir no empreendedorismo por Marketplace é uma vantagem competitiva, uma vez que é um modelo de negócios que requer investimentos mais baixos, uma vez que não exige grandes espaços físicos.

No entanto, mesmo que o modelo Marketplace não tenha uma exigência de estoque e logística, para que tenha sucesso nessa maneira de empreender, é importante que tenha estratégias.

Contudo, é importante que analise as principais funcionalidades das plataformas existentes no mercado. Por isso deve analisar a viabilidade dos diferentes tipos de plataformas Marketplace disponíveis no mercado.

Marketplace de Produtos

Uma maneira muito promissora de atuar no mercado de Marketplace. Atualmente as plataformas estão integradas com formas de pagamento e envio, como o Melhor Envio, por exemplo. Ao passo que ainda integre a plataformas com a transportadora escolhida por você. Sendo assim, é uma maneira viável de empreender oferecendo produtos.

Serviços

Plataformas de Marketplace de serviços estão viabilizadas para empreender. Sendo assim, já estão integradas com opções customizáveis de agendamentos, orçamentos e aluguéis, por exemplo.

Gateway de Pagamento

Empreender através de uma plataforma Marketplace com Gateway de pagamento integrado permite split de comissão e cobra automaticamente mensalidade do vendedor, dentre outros serviços adaptáveis.

Plataforma WebApp

Nessa versão é possível adicionar ícones iguais aos do aplicativo feito para Smartphone. Ao passo que envie notificações push, dentre outros.

Aplicativo Marketplace

Ter seu próprio aplicativo Marketplace é uma forma moderna de empreender nessa área. Sendo assim, é possível realizar esse tipo de empreendimento com baixo custo, por meio de plataformas Whitelabel.

Garantia

As opções são configuráveis para seu modelo de negócio. Assim sendo, poderá configurar o pagamento em garantia, repassando ao vendedor o pagamento após a entrega, por exemplo.

Ainda é possível acessar painéis de customização de layout, bem como mensurar valores com métricas avançadas. Interessante saber que as plataformas Marketplace possuem essas configurações para Administradores e vendedores.