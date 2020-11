Modo avião: o que é para que serve essa funcionalidade do celular

O modo avião é algo antigo e presente em praticamente qualquer modelo de smartphone. Ele foi criado com o objetivo principal de impedir que os passageiros de voos, ao usarem as redes sem fio, acabassem atrapalhando a comunicação entre as aeronaves.

No entanto, esse tipo de recurso acabou sendo ultrapassado com o passar do tempo, considerando que existem voos que oferecem até mesmo rede wi-fi ao longo da viagem. Então, resta a pergunta: o modo avião ainda é útil hoje em dia?

Para que serve o modo avião?

Mesmo que tenha perdido a importância durante os voos recentes, a ferramenta continua sendo utilizada por muitas pessoas. Ela acaba sendo útil para quem deseja se manter incontactável, sem receber mensagem, ligação ou qualquer interferência via redes sem fio, pois para isso basta ativar o modo avião.

Com ele, são desativadas diversas funções, como o wi-fi, dados móveis (3G/4G) e chamadas telefônicas.

Além disso, existem também pontos positivos mais simples que também têm grande relevância dependendo do contexto. É o caso da economia de energia da bateria – já que não há redes ligadas – e um carregamento mais rápido.

(Fonte: Pixabay)Fonte: Pixabay

Se você é do tipo de pessoa que não gosta de ver as propagandas enquanto está jogando, ativar o modo avião também é uma ótima alternativa. Afinal, o método desliga o wi-fi e os dados móveis, deixando a partida bem mais interessante por não ter nada capaz de atrapalhar.

Para quem tem contato com crianças e permite que elas tenham acesso ao celular, ativar o modo avião antes do uso é fundamental. Assim, é evitado que elas possam fazer ligações ou compras via internet, tendo em vista que essas ferramentas estarão indisponíveis uma vez que a opção seja ativada.

É também importante lembrar que não são todos os voos que tornaram o modo avião algo apenas optativo. Na verdade, alguns ainda exigem que a função seja mantida ao longo do percurso como forma de evitar qualquer tipo de interferência na comunicação.

Como ativar o modo avião?

Tanto para Android quanto para iOS, o processo de ativação é extremamente simples. No primeiro caso, basta arrastar a barra de tarefas, no sentido de cima para baixo, e analisar as opções mostradas. Ao localizar o modo avião, basta ativá-lo.

Além disso, é possível chegar ao mesmo resultado também partindo das configurações do aparelho, usando diretamente a barra de pesquisa para encontrar o que você procura, ativando-o em seguida.

No iOS, os resultados são facilmente atingidos também. Para isso, basta acessar a Central de Controle do aparelho, buscar pelo ícone do modo avião e tocar nele. Pronto!

O que continua funcionando no celular?

O modo avião desativa todas as funções de rede sem fio, exceto pelo Bluetooth, que continua operando normalmente.

Dessa forma, o restante do aparelho também continua funcionando sem restrições, permitindo que o usuário transite por qualquer função, desde não necessite de internet ou princípio semelhante.