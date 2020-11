Modo noturno chega ao aplicativo do Google Analytics

A versão 4.1 do Google Analytics para Android agora traz o desejado modo noturno para todos os usuários. A atualização dá continuidade ao ecossistema de aplicativos da Google com suporte ao recurso, anunciado incialmente no ano passado. Anteriormente, o último aplicativo compatibilizado com a função foi o Google Maps — uma adição muito aguardada pelos fãs.

Na nova versão, o aplicativo permite a escolha de até dois temas do modo noturno, que complementa muito bem o conjunto de aplicativos com suporte nativo à função, proporcionando uma experiência confortável ao usuário. Por se tratar de uma solução oficial, a função é muito bem compatibilizada, com telas escuras e textos legíveis em ambos os modos escolhidos.

Nova interface do Google Analytics com o modo noturno. (Fonte: Google / Reprodução)Fonte: Google

O modo noturno também combina com a nova estética do aplicativo, apresentada com uma versão mais sóbria e minimalista pelo Google em julho deste ano. A atualização conta com mais ferramentas para os usuários, que agora podem importar novas dashboards de versões anteriores, adicionar métricas e dimensões personalizadas e alternar rapidamente entre as contas do Google. O aplicativo também está mais otimizado, com os dados atualizando automaticamente, dispensado ajustes manuais.

A atualização estará disponível em breve para download na Google Play Store, assim que for disponibilizada oficialmente pela empresa.