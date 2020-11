Monster Hunter: novo preview do filme mostra Amigato pronto para batalhar

A adaptação cinematográfica Monster Hunter está chegando aos cinemas no final de dezembro e a Sony Pictures continua a trabalhar na divulgação do filme.

A empresa divulgou um novo e curto comercial de TV trazendo mais da produção dirigida por Paul W.S. Anderson e estrelada por Milla Jovovich (Residente Evil). No vídeo, os personagens se preparam para a batalha que está por vir, com destaque para o Amigato/Palico Chef Meowscular, um dos carismáticos personagens dos games, que mostra suas garras no vídeo.

Confira o novo teaser:

Sinopse de Monster Hunter

“Paralelo ao nosso mundo, existe outro: um mundo de monstros perigosos e poderosos que governam seus domínios com ferocidade mortal. Quando uma inesperada tempestade de areia transporta a Tenente Artemis (Milla Jovovich) e sua unidade (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) para um novo mundo, os soldados ficam chocados ao descobrir que este ambiente hostil e desconhecido é o lar de monstros enormes e terríveis imunes a seu poder de fogo.

Em sua batalha desesperada pela sobrevivência, a unidade encontra o misterioso Hunter (Tony Jaa), cujas habilidades únicas permitem que ele fique um passo à frente das poderosas criaturas. Enquanto Artemis e Hunter lentamente constroem confiança, ela descobre que ele faz parte de uma equipe liderada pelo Almirante (Ron Perlman). Enfrentando um perigo tão grande que poderia ameaçar destruir seu mundo, os bravos guerreiros combinam suas habilidades únicas para se unirem para o confronto final”.

Monster Hunter é baseado na franquia de games e teve sua estreia antecipada nos cinemas dos Estados Unidos para o dia de Natal, 25 de dezembro. No Brasil, o filme será lançado em 31 de dezembro.