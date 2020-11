Morador de rua é espancado com golpes na cabeça até a morte em Arapiraca

Vítima foi encontrada no interior de uma casa abandonada; ninguém foi preso

Um morador de rua, de 45 anos, morreu após ser espancado com golpes na cabeça, nessa terça-feira (10), no bairro Itapoã, em Arapiraca, Agreste de Alagoas. Ninguém foi preso.

De acordo com o relatório do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública (Ciosp), uma guarnição do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) esteve no local e constatou o fato. A motivação para o crime, no entanto, segue desconhecida.

A vítima – que não teve o nome divulgado – foi encontrada no interior de uma residência abandonada, com ferimentos na cabeça. Os suspeitos, por sua vez, fugiram, não sendo localizados, até o momento, pela polícia.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e funcionários do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados ao local, para a perícia do corpo e o seu recolhimento, respectivamente.

O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais de Alagoas.

