Morre Antônia Reis, mãe do goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras

No último domingo (29), faleceu Antônia Reis, mãe do ex-goleiro Marcos. A morte ocorreu devido a complicações após uma cirurgia no fêmur. Em seu Instagram, o Santo fez um post de despedida.

O Palmeiras também manifestou suas condolências em suas redes sociais:

É com muito pesar que lamentamos o falecimento de Dona Antônia, mãe do ídolo São Marcos. Nossas condolências e todo apoio aos amigos e familiares neste momento difícil. pic.twitter.com/HR8noYlEuH — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) November 30, 2020

Marcos é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Com a camisa 12, foi protagonista na conquista da Libertadores em 1999 e, com isso, ganhou o apelido de São Marcos. No clube, o ex-goleiro fez 533 partidas, sendo o segundo que mais jogou na história do Verdão.