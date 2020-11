Mortal Kombat 11 recebe skins do filme clássico de 1995

Ampliando as opções de skins para os personagens presentes em Mortal Kombat 11 Ultimate, foi anunciado que o título recebeu versão diferentes para três combatentes, sendo que estas vieram diretamente do filme lançado em 1995, trazendo a aparência dos atores do longa-metragem.

Como é possível ver na gravação mais abaixo, os personagens escolhidos para receberem esse tratamento foram Sonya Blade (interpretada pela atriz Bridgette Wilson-Sampras), Raiden (interpretado pelo ator Christopher Lambert) e Johnny Cage (interpretado pelo ator Linden Ashby): enquanto a primeira usa seu top preto, o segundo aparece de cabelos brancos e o último vai para as arenas usando seus óculos de Sol.

Johnny Cage tem, inclusive, o dublador original do filme (trocando a voz em português). Em inglês, os três personagens têm as vozes e aparências originais do longa-metragem, com Christopher Lambert como “Raiden protetor do Plano Terreno”, Linden Ashby como “Johnny Cage Kombatente de Hollywood” e Bridgette Wilson-Sampras como “Sonya Blade confinada na ilha.”

Vale mencionar que os três personagens já haviam aparecido em um datamine feito há alguns meses, então era apenas questão de tempo até que dessem as caras nas formas que foram reveladas dentro do game.

