Multicanais – Ferramenta de Call Center

Multicanais no Call Center – Facilidade de análises de gestão

Através de um sistema que oferece muitos canais é possível melhorar a experiência do cliente e otimizar as análises da gestão.

Sendo assim, é uma melhoria não somente para empresas prestação de serviços de Call Center, como também para empresas que possuem foco no atendimento por telefone de maneira interna.

Ferramentas que ampliam e melhoram a Gestão de Pessoas

As ferramentas de multicanais otimizam o atendimento e facilitam aspectos interessantes na Gestão de Pessoas para o gestor, ao passo que traz dados em tempo real.

O controle através da ferramenta ocorre por projeções baseadas em dados reais. Sendo assim, é possível construir experiências através dos cálculos das métricas oriundas do sistema.

Dados agilizados e maior senso de urgência

A produtividade operacional fica otimizada, de modo que os dados são integrados, trazendo ao gestor acessos rápidos através de Dashboards e KPIs.

Multicanais no Call Center trazem um maior senso de urgência à gestão. Uma vez que as solicitações do cliente ficam no mesmo histórico, independentemente do canal de atendimento original do contato.

Plataforma customizável

Ainda é possível personalizar a plataforma de Call Center adequando o sistema de atendimento completamente às necessidades da empresa. Desse modo, a empresa organiza as prioridades, os acessos de cada setor, bem como amplia seus canais.

Uma plataforma multicanal permite que a empresa implemente canais voltados para o atendimento, fazendo com que a telefonia fique menos ocupada.

Mais opções atendimento

Os multicanais das plataformas voltadas para o atendimento são:

Telefone otimizado;

WhatsApp;

Chat online;

Email personalizado.

Sendo assim, uma plataforma multicanal é uma melhoria voltada para Call Center, haja vista a volumetria de atendimento. Entretanto, é possível otimizar o atendimento de toda a empresa através das possibilidades de gestão do atendimento por conta das facilidades de dados trazidos pela plataforma.