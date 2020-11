Municípios do Rio de Janeiro têm aulas presenciais suspensas por covid-19

As aulas presenciais foram suspensas em 12 municípios no Rio de Janeiro. A decisão por suspender as atividades presenciais de ensino foi da Secretaria de Educação do Estado. De acordo com o plano de flexibilização, os municípios recuaram para as fases vermelha e laranja e, por isso, há forte chance de contágio pela coronavírus, como apontam os indicadores.

A capital e os municípios de Angra dos Reis, Duque de Caxias, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Porto Real e Seropédica estão na fase laranja. Desse modo, as atividades de ensino na rede estadual estão suspensas. As aulas presenciais estão suspensas também em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, pois os três municípios estão na classificação de alto risco. Assim, a partir da próxima segunda-feira, dia 30, as escolas não poderão mais receber os alunos.

A volta ao ensino remoto

Conforme a Secretaria, neste contexto, o ensino deve ocorrer exclusivamente de forma remota, com aulas on-line. No entanto, mesmo com a suspensão das aulas presenciais, as escolas estaduais permanecerão abertas com horários especiais. Tais horários são para que os alunos possam retirar o material didático e o kit de alimentação.

Ainda de acordo com a Secretaria, apenas 4 municípios poderão manter as aulas presenciais. São eles: Casimiro de Abreu, Engenheiro Paulo de Frontin, Natividade e Sumidouro. Assim, ao todo, só 14 unidades de ensino permanecerão abertas com a oferta de aulas presenciais.

O Rio de Janeiro registrou até a última quarta-feira (25) 22.256 óbitos por covid-19. Isso significa uma alta de 132% no número de mortes em 14 dias. Desse modo, é possível observar que o índice está em aceleração no estado.

