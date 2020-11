Músicas do BTS já estão disponíveis em Beat Saber

O grupo pop sul-coreano BTS é um dos maiores sucessos do momento e está lançando um pacote de músicas para Beat Saber. Além dos hits, o BTS Music Pack também traz o personagem Tiny TAN, que os jogadores poderão encontrar ao longo da jogatina.

O pack já está disponível para compra na PlayStation Store e você pode adquirir o pacote completo por R$ 79,90 ou comprar as músicas separadamente pelo valor de R$ 10,90 cada. Confira o conteúdo do pacote:

Blood Sweat & Tears

Boy With Luv (feat. Halsey)

Burning Up (Fire)

Dionysus

DNA

Dope

Dynamite



FAKE LOVE



IDOL



MIC Drop (Steve Aoki Remix)



Not Today



UGH!

As atualizações contínuas e o lançamento de pacotes de música em Beat Saber já renderam bandas famosas do âmbito musical, como Linkin Park, Imagine Dragons, Timbaland, K/DA, Panic! At the Disco, Green Day e muitos outros hits, como o “Toss a Coin to Your Witcher”, da série The Witcher.

Beat Saber está disponível atualmente para PS4 através do PSVR e PC. Fiquem ligados no Voxel para mais novidades!