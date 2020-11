MVP (Produto Mínimo Viável) a validação da sua ideia

O MVP é uma forma de mensurar a viabilidade uma ideia, ao passo que diminui os custos do projeto desse lançamento.

Muito utilizado pela área de desenvolvimento de aplicativos e softwares, o MVP é uma metodologia que é usada em outras áreas de uma empresa.

O MVP (Minimum Viable Product) ou Produto Mínimo Viável, é um conceito aplicado no mundo dos negócios. Sendo muito eficiente uma vez que valida uma ideia de negócio, suprindo diretamente a dor da persona.

Teste em andamento do projeto

Isso porque dentro MVP um projeto passa por testes enquanto ele está em fase de produção e/ou implementação.

Ou seja, é feito o lançamento de uma versão inicial de um projeto ou produto em um curto espaço de tempo. Sendo esse lançamento para um público específico que aceitou fazer parte dos testes. Assim sendo, é possível construir, mensurar e ajustar o projeto.

O MVP é uma fonte de feedback que aperfeiçoa o produto durante o projeto. No entanto, o MVP não se trata de uma construção faseada de um projeto, ao passo que dentro desse conceito é importante adicionar funções e melhorar a estrutura do projeto.

Construa o seu MVP

Para construir um MVP é necessário:

Descobrir a necessidade do cliente, ou seja , a dor da persona. Esse conceito do marketing é aplicável a tudo. Visto que a dor da persona é a necessidade alinhada de forma objetiva.

Organizar os dados

Organizar as informações mapeadas e verificar as funcionalidades do produto, evitando perda de recursos dentro da execução. Assim sendo, a análise do mercado quanto ao seu produto também faz parte da organização dos dados mapeados.

Protótipo

Seja um produto digital ou físico, é necessário fazer um protótipo dentro da estratégia MVP.

Testes e feedback

O público testa o protótipo e informa o que não é usual. Esse feedback é de grande valia para a finalização do projeto. Uma vez que serve como base para entender a aceitação do produto no mercado.

Otimização de tempo e economia de recursos

Quando a empresa que aplica o MVP está aberta a críticas e busca melhorias, o MVP se torna uma economia de recursos financeiros, recurso pessoal e de tempo de elaboração de um projeto.

Bem como o MVP é uma validação que torna a entrega do projeto viabilizada e qualificada.