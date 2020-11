Na caça ao PSG, Lille entra em campo neste domingo pelo Francês; confira os jogos do dia

O domingo promete ser agitado no Campeonato Francês. Sete partidas, incluindo um clássico, marcam o fechamento da 10ª rodada da competição, com clubes brigando pela liderança, G-4 e fuga da zona de rebaixamento.

No primeiro jogo do dia, às 9h (horário de Brasília), o vice-líder Lille enfrenta o Brest querendo manter a invencibilidade e seguir na cola do PSG. O clube, que não perde há 15 jogos, chega com moral elevada após derrotar o Milan por 3 a 0, na quinta-feira, pela Liga Europa. Apesar disso, o Lille vem de dois empates seguidos no Francês e precisa da vitória para não deixar o PSG se distanciar.

Dos quatro jogos das 11h, destaque para o confronto entre Lorient e Nantes, 16º e 17º colocados, respectivamente. Em confronto direto, os dois clubes buscam recuperação no torneio para fugirem da zona de rebaixamento.

Já às 13h, Nice e Monaco se enfrentam pelo Derby da Côte d’Azur, região no sul da França. Em 5ª, o Nice procura encostar nos líderes, enquanto o 9º colocado Monaco quer se aproximar no G-4.

No fechamento da rodada, às 17h, o Lyon recebe o Saint-Éttiene e busca manter a invencibilidade de seis partidas. Com Lucas Paquetá e Thiago Mendes de titulares, o clube quer entrar no G-4, enquanto o adversário vem de cinco derrotas consecutivas na competição e pode se aproximar da zona de rebaixamento.

CONFIRA OS JOGOS DE DOMINGO

9h – Brest x Lille

11h – Nîmes x Angers

11h – Lorient x Nantes

11h – Lens x Reims

11h – Metz x Dijon

13h – Nice x Monaco

17h – Lyon x Saint-Éttiene