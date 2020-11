NASA: câmeras da ISS conseguem captar imagens de 150 OVNIs

Em meados de novembro (15), uma câmera instalada na Estação Espacial Internacional (ISS na sigla em inglês) conseguiu registrar imagens de cerca de 150 “objetos voadores não identificados” na órbita terrestre.

A grande quantidade de objetos captados chamou a atenção dos cientistas, segundo informações publicadas no jornal argentino Clarín. A reportagem afirma que são tantas ocorrências a ponto de ultrapassar o campo de visão das câmeras de alta definição da NASA.

A detecção de peças soltas no espaço, voando ao redor da Terra, não é inédita, tendo sido registrada anteriormente pela própria ISS. Num vídeo, divulgado pelo astronauta russo Ivan Vagner no Twitter, aparecem cinco objetos não identificados se movendo enquanto ele mostrava a passagem da aurora boreal. Vejam o vídeo:

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.

The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020