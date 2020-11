Nations: Com gol de brasileiro, Itália vence e encaminha vaga nas semis

Sem grandes dificuldades, a Itália derrotou a Polônia, na tarde deste domingo, em casa, em casa, por 2 a 0. A partida foi válida pela quinta e penúltima rodada do Grupo A da Nations League. Os gols foram anotados pelo volante brasileiro naturalizado italiano Jorginho, de pênalti, aos 27 do primeiro tempo e por Berardi, aos 38 da etapa complementar, em jogada iniciada por outro brasuca: Emerson. Os dois brasileiros, aliás, jogam no mesmo time: Chelsea.

A Polônia, por sua vez, tinha o atacante Lewandowski, do Bayern de Munique, e o goleiro Szczęsny, da Juventus, mas não viu a cor da bola, só finalizou uma vez ao longo dos 90 minutos e ainda viu Góralski ser expulso aos 32 do segundo tempo.

Tabela

​Com a vitória, a Itália chegou aos nove pontos, lidera o Grupo A e encaminhou a vaga nas semifinais. Na próxima quarta-feira, às 16h45(horário de Brasília), visita a lanterna Bósnia, que tem apenas dois pontos e será rebaixada. O outro jogo do grupo será Polônia (oito pontos) x Holanda (sete). No outro jogo deste domingo, a Holanda derrotou a Bósnia por 3 a 1.

No Grupo B, a Bélgica venceu e eliminou a Inglaterra por 2 a 0 e agora soma 12 pontos, contra sete do English Team. No outro jogo da tarde, a Dinamarca venceu a Islândia por 2 a 1 e tem dez pontos. Na próxima quarta, a Bélgica recebe a Dinamarca.