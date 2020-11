NBA 2K21: ganha trailer com gráficos incríveis na nova geração

A 2K Sports divulgou um novo vídeo de gameplay apresentando alguns dos principais destaques de NBA 2K21 para a nova geração de consoles. Com destaques significativos para os visuais, que reforçam a experiência mais imersiva já vista na franquia, o game surge com inúmeras novidades a fim de levar o jogador para o simulador definitivo de basquete. Confira a seguir:

No vídeo, a desenvolvedora traça alguns comentários sobre o gameplay de NBA 2K21, que irá trazer um novo sistema de câmeras com visão dinâmica que acompanha os atletas mais de perto. Na partida jogada, entre Golden State Warriors e New Orleans Pelicans, é possível observar que os astros Klay Thompson e Stephen Curry, do GSW, terão mecânicas e animações próprias, assim como movimentações e visuais realistas.

Quanto ao rival, nomes de estrelas em ascensão como os jovens Zion Williamson e Lonzo Ball também estão incrivelmente semelhantes aos reais, apresentando suas mecânicas de arremesso como o controverso chute de Lonzo e as monstruosas enterradas de Williamson.

O vídeo também mostra as primeiras impressões sobre o funcionamento dos tempo de carregamentos mais velozes na nova geração, passando a impressão de uma transmissão de partida real com diversos eventos ocorrendo simultaneamente.

NBA 2K21 será lançado para a nova geração já no dia 10 de novembro, para o Xbox Series S/X, e 12 de novembro, para o PS5.