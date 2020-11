‘Nem nos meus sonhos poderia imaginar’

Emprestado pelo Ajax ao Twente-HOL, Danilo Pereira da Silva é a grande sensação do começo de temporada no Campeonato Holandês. Após sete rodadas, ele é o vice-artilheiro da competição (seis gols) e líder de assistências (quatro).

“Comentei com a minha família que seria o meu ano. Tenho que aproveitar os momentos bons e estar preparado para os momentos ruins. Preciso estar com a cabeça boa. Tinha que dar o meu melhor para voltar [ao Ajax] maior do que quando saí”, disse ao ESPN.com.br.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar. Clique e saiba mais em DisneyPlus.com

Nascido em São Paulo, o jovem de 21 anos começou na escolinha do São Caetano e passou cinco temporadas na base da Portuguesa até chegar ao Corinthians, em 2010.

Depois de ser dispensado do clube de Parque São Jorge, ele ainda foi mandado embora de Ponte Preta e Vasco antes de chegar ao Sub-17 do Santos. Destaque no Paulistão Sub-20 de 2017, o atacante foi com apenas 18 anos ao Ajax, antes mesmo de jogar nos profissionais.

Para se adaptar melhor ao país, foi enviado pelo time de Amsterdã para morar na casa de uma família holandesa, em uma espécie de intercâmbio, ao lado de mais dois jogadores da base.

Em dois anos no clube holandês, ele foi treinado por nomes conhecidos como John Heitinga (ex-Atlético de Madrid), no Sub-20, e Michael Reiziger (ex-Barcelona), no Sub-23. Na temporada passada, ele fez os três primeiros jogos pela equipe principal e marcou um gol.

Danilo comemora gol pelo Twente-HOL Getty Images

“O profissional é bem diferente da base. Quando estreei já estava maduro, foi importante para a minha carreira. Aprendi muito com a base do Ajax, no modo de jogo, pressão e condicionamento físico”, afirmou.

Depois de conversar com os empresários e o técnico Erik Ten Haag, ele ouviu que não seria titular do time principal. Para não jogar outra vez pelo Ajax Sub-23, o brasileiro foi emprestado por uma temporada ao Twente, da primeira divisão holandesa.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“Eles mostraram o plano que poderia jogar mais minutos. O Twente disse que me via como o camisa 9 e poderia ter mais experiência para quando voltasse ao Ajax”.

Atrás apenas de Henk Veerman, do Heerenveen, com sete gols, Danilo balançou as redes mais vezes do que os ex-colegas de Ajax.

“Está sendo maravilhoso esse começo de temporada. Nem nos meus sonhos eu poderia imaginar que aconteceria tão rápido e de uma forma tão linda. Meu foco é fazer mais de 15 gols na temporada porque é o meu primeiro ano jogando como profissional. Poder brigar pela artilharia é muito bom”, contou.

O Twente é o sexto colocado do Holandês, com 14 pontos, quatro a menos do que o líder Ajax.

“Meu time está me ajudando demais com esse objetivo. Estamos fazendo um trabalho excelente como equipe e estou evoluindo bastante como pessoa e atleta profissional. A cada jogo tem sido melhor”, comemorou.