Nesta sexta tem exibições de filmes e shows na Pça. 12 de Abril em Penedo

Nesta sexta-feira (27), o público penedense pode curtir exibições de filmes, presença de convidados especiais e shows musicais, além de atividades formativas em formato presencial e on-line.

O quinto dia de atrações da 10º edição do Circuito Penedo de Cinema inicia-se na manhã de hoje (27) com a palestra-debate Penedo: Cidade Cinematográfica, que acontece às 10h no Centro de Cultura e Extensão Universitária e trata sobre as possibilidades de formação de uma film commission no Baixo São Francisco para atrair e incentivar a produção audiovisual na região ribeirinha.

Pela tarde, o 13º Festival do Cinema Brasileiro de Penedo promove o segundo dia da série de bate-papos entre os realizadores dos curtas-metragens selecionados, que estão disponíveis na íntegra pelo site do Circuito com votação aberta ao público.

Totalmente virtual, o debate é iniciado às 16h com transmissão pelo canal oficial do evento no YouTube, com mediação do cineasta alagoano Nuno Balducci e participação de diretores dos filmes: Caranguejo rei (Enock Carvalho, Matheus Farias); À beira do planeta mainha soprou a gente (Bruna Barros, Bruna Castro); Manaus hot city (Rafael Ramos); A morte branca do feiticeiro negro (Rodrigo Ribeiro); e Enraizadas (Gabriele Roza, Juliana Nascimento).

Às 17h, por iniciativa do Sebrae para o 10º Encontro de Cinema Alagoano, o painel Diversidade como conteúdo de produções audiovisuais, ministrado por Luany Faustino, também ocorre em formato on-line através do YouTube, recebendo convidados que discutem a necessidade da abordagem de pautas sobre pluralidade social e cultural no cinema.

Na Praça 12 de Abril, entre 19 e 22h, a Mostra Cineclubista segue exibindo uma lista de curtas-metragens selecionados com classificação indicativa livre. Em mesmo local e horário, ocorre diariamente a Feira de Empreendedores Culturais, realizada mediante parceria com o Sebrae.

Ao fim da mostra, às 22h, acontece um bate-papo sobre o filme Piedade entre o diretor Cláudio Assis, os atores Matheus Nachtergaele e Mariana Ruggiero e a produtora Luana Assis, com transmissão simultânea pelo YouTube. Em seguida, é dado início à exibição do longa-metragem, recordista de prêmios no festival de Brasília e que tem no elenco nomes como Fernando Montenegro, Cauã Reymond, Irandhir Santos, Gabriel Leone e Denise Weinberg.

Encerrando a noite, a partir de 0h, a dupla Junior Maia e Núbia Alexandre e o artista Fábio Oliveira compõem as apresentações musicais no palco montado na praça.

