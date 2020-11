Netflix adquire primeira série da carreira de Arnold Schwarzenegger

A Netflix anunciou a aquisição da primeira série protagonizada por Arnold Schwarzenegger. A produção, que atualmente encontra-se em desenvolvimento pela Skydance Television, foi descrita como uma aventura repleta de espionagem.

A série com Schwarzenegger vai apresentar um espião que precisa usar todas as suas habilidades nas mais diversas missões, que aos poucos vão se mostrando serem muito perigosas.

Além disso, o personagem precisará lidar com um conflito familiar envolvendo sua filha, mostrando todas as suas nuances enquanto pai. A atriz Monica Barbaro já foi escalada para viver esta personagem.

A Skydance Television já havia produzido as séries Grace & Frankie e Altered Carbon com a Netflix. A parceria, repetida com o novo projeto ainda sem título revelado, promete trazer bons frutos para ambos.

(Reprodução)Fonte: Orion Pictures

Na primeira incursão de Schwarzenegger em seriados, o veremos em um personagem que condiz muito com sua persona, já vista anteriormente em diversos filmes como O Exterminador do Futuro e O Predador.

Além de protagonizar, o ator ainda vai ser um dos produtores executivos, ao lado de David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost. Os roteiros estão sendo desenvolvidos por Nick Santora, criador da série, que também atuará como showrunner da produção.

Por enquanto, não há mais grandes detalhes relacionados à escalação do elenco, ao enredo ou à quantidade de episódios que a série terá. A expectativa é de que a produção seja iniciada durante o ano de 2021 e tenha uma possível faz primeira apresentação em 2022, pela plataforma de streaming da Netflix.

Schwarzenegger, que já se envolveu na política americana no passado, atualmente está envolvido em outros projetos audiovisuais importantes, como a sequência do filme Irmãos Gêmeos.

Resta-nos aguardar por novidades envolvendo a primeira série da carreira de Arnold Schwarzenegger.