Netflix divulga imagens da 4ª temporada de Castlevania

O anime Castlevania, inspirado em jogo homônimo produzido pela Konami, é um dos maiores sucessos originais da Netflix. Por conta disso, os fãs já estão completamente empolgados para a 4ª temporada do seriado.

Para aumentar esse hype, a Netflix divulgou duas imagens da nova season de Castlevania.

(Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Fotos da 4ª temporada do anime

As imagens foram postadas por Samuel Deets, o diretor da Powerhouse Animation, que compartilhou duas fotos na conta oficial dele do Twitter. O material divulgado mostra as caras de Sypha Belnades e Trevor Belmont.

Além das figuras, ele escreveu no tuíte:

“Acabei de terminar um episódio incrível de Castlevania! Estou tão orgulhoso de toda a equipe, que chorei! ?? Season 4 está ficando FENOMENAL! Como um presentinho de Ação de Graças… Aqui estão algumas imagens da 4ª temporada.”

Just finished an incredible episode of Castlevania! I’m so proud of the whole team, I teared up! ?? S4 is turning out PHENOMENAL! As a little gift for Thanksgiving…Here’s a couple screenshots from s4…. ??? pic.twitter.com/gZJn6WDoLG — Samuel Deats (@SamuelDeats) November 25, 2020

Sobre a 4ª temporada de Castlevania na Netflix

O anime é produzido pela Netflix e pela Powerhouse Animation, contando a história do game Castlevania III: Dracula’s Curse, produzido pela Konami. Assim, a série conta a história dos caçadores de vampiros Trevor Belmont, Sypha e Alucard, que, no começo do seriado, defendiam o condado de Valáquia do temível Drácula e do exército de demônios do lorde vampiro.

Agora, com a morte do grande vampiro, os caçadores terão que lidar com novas complicações, como o Conselho das Irmãs, composto pelas vampiras Carmilla, Striga, Lenore e Morana.

O Conselho das Irmãs. (Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

O que irá acontecer na nova season? Só será possível descobrir quando sair a 4ª temporada de Castlevania. A expectativa é de que a nova season do anime vá estrear entre junho e agosto de 2021.