Netflix ‘imita’ recurso do TikTok em atualização

A Netflix implementou uma nova função que permite a visualização de pequenas sequências de imagens, geralmente com tons bem-humorados. A novidade, chamada Fast Laughs (Risadas Rápidas, em português), é bem similar ao formato encontrado no TikTok e, logo após, adaptado no Reels do Instagram.

Chamada para a nova função da Netflix em um celular. (Fonte: Tech Crunch / Reprodução)Fonte: Tech Crunch

A novidade foi apresentada no Twitter por Matt Navarra, que faz uma pequena prévia sobre o que esperar do novo Fast Laughs. Em seu tweet, é possível ver pequenos clipes de séries famosas e parte da familiar interface mostrando um feed vertical com uma coluna lateral de botões de reação e compartilhamento, bem como novas opções para adicionar conteúdo a sua própria lista ou reproduzir por inteiro a fonte do pequeno trecho.

Netflix’s latest experiment is a TikTok-like feed of funny videos https://t.co/SgDeLhc1yp — Matt Navarra (@MattNavarra) November 13, 2020

Essa medida é parte das mudanças que buscam modernizar a plataforma para competir com outras redes sociais; outro recurso de mesma natureza — e recém acrescentado —, foram os ‘stories’, similares ao do Snapchat e Instagram.

Inicialmente, o Fast Laughs estará disponível apenas em alguns seletos países, sendo liberado primeiro na região dos Estados Unidos, Reino Unido e outros mercados similares. Com suporte apenas para iOS, o recurso deve chegar futuramente em celulares Android e em outros países. Ainda não há previsão de chegada no Brasil.