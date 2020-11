Netflix irá testar canal com programação linear na França

A Netflix decidiu testar seu primeiro canal linear na França. O Direct começou a funcionar na última quinta-feira (5), e funciona como um canal pago com programação diária pré-definida, de acordo com o catálogo da gigante do streaming em território francês.

De acordo com a Variety, o canal pode ser acessado através de televisores com tecnologia smart e conversores. A escolha pela França para realizar o teste se deve ao “consumo da TV tradicional [no país]”, afirmou um representante da Netflix, através de um comunicado.

Ele acrescentou que “muitos espectadores gostam da ideia de uma programação que não exija que eles escolham o que assistirão. Se você estiver sem inspiração ou experimentando a Netflix pela primeira vez, é possível se deixar guiar sem precisar escolher um programa específico, e ser surpreendido pela diversidade do catálogo da Netflix”.

Netflix planeja conquistar público que não tem interesse por conteúdo via streamingFonte: imagem: Unsplash

A decisão da Netflix é sugestiva, pois, é a primeira vez que a empresa investe nesse tipo de serviço. Anteriormente a gigante do streaming testou a opção Shuffle Play, que não era em tempo real, mas apresentava programação recomendada para uma amostra de usuários internacionais. Desta vez, além de ser concentrada em um único país, a ideia será o inverso do que outras empresas vêm realizando, e pode indicar um direcionamento da Netflix para conquistar usuários que não têm interesse pelo streaming.

O Direct também é mais um passo na busca de maior relevância no mercado de entretenimento francês. Em janeira a Netflix abriu um escritório no país e prometeu ampliar o investimento nas produções locais. No momento não há previsão para a criação de canais lineares em outros territórios.