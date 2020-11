Netflix renova série The Umbrella Academy para 3ª temporada

A Netflix finalmente anunciou a renovação da série The Umbrella Academy para sua 3ª temporada. Segundo o que foi divulgado até o momento, a produção dos próximos dez episódios vai ser iniciada em fevereiro de 2021.

O elenco formado por Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya e Colm Feore deverá voltar para dar vida a seus respectivos personagens.

Com a renovação, os espectadores já começaram a se questionar a respeito do que a 3ª temporada de The Umbrella Academy vai trazer. O suspense visto nos últimos episódios confirmou que o enredo da série vai se distanciar ainda mais das histórias originais vistas nos quadrinhos criados por Gerard Way e Gabriel Bá.

(Reprodução)Fonte: Netflix

Enquanto as duas primeiras temporadas se basearam diretamente nos arcos iniciais desenvolvidos em seu material original de base, a introdução da Academia Sparrow, vista no final da 2ª temporada, sugere que a partir de agora teremos novidades — e, talvez, elas sejam inéditas!

Vale lembrar que, em uma entrevista concedida ao site TV Guide durante o lançamento da 2ª temporada, o showrunner Steve Blackman afirmou que os roteiristas utilizam as narrativas dos quadrinhos originais apenas como uma diretriz inicial e não como um mapa definitivo de transposição de conteúdo.

Ainda sobre o enredo, é importante pensar também que a Academia Sparrow não é o único fio solto da 2ª temporada a ser desenvolvido. O público ainda está muito curioso para saber tudo sobre a linha do tempo alternativa de Ben (Justin H. Min).

Portanto, é preciso ficar atento às novidades relacionadas a The Umbrella Academy. Quem ainda não conferiu, pode maratonar as duas primeiras temporadas na Netflix.