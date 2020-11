Nets “ganha força” para ser novo time de James Harden

O Brooklyn Nets parece cada vez mais empenhado em montar um time para brigar pelo título de imediato. De acordo com os jornalistas Ramona Shelbourne e Zach Lowe, da ESPN, o Nets “ganhou força” para ser o novo time de James Harden para a próxima temporada.

O Houston Rockets está em operação de desmanche. Após as saídas de Mike D’Antoni como treinador e Daryl Morey do cargo de GM, Russell Westbrook pediu para ser trocado e, agora, Harden estaria ignorando as ligações da diretoria do time texano. Sua presença no Nets, ao lado de Kevin Durant e Kyrie Irving, faria da equipe uma candidata com reais possibilidades a liderar a conferência Leste, embora Boston Celtics e Philadelphia 76ers estejam preparando negociações para deixarem seus times mais fortes.

Seria, ainda, uma reunião de Harden com Durant. Os dois atuaram juntos nos tempos de Oklahoma City Thunder no início de suas carreiras e conquistaram a conferência Oeste em 2012, perdendo a final para o Miami Heat. Outro que pode chegar é Serge Ibaka, que também esteve naquela equipe.

Em 2019-20, James Harden obteve médias de 34.3 pontos, 7.5 assistências e 6.6 rebotes pelo time texano, mas no Nets, com Durant e Irving, tais números seriam difíceis de serem repetidos.

MVP de 2017-18, Harden receberá US$40.8 milhões na próxima campanha, em um contrato com validade até 2022-23. Para a negociação ser concretizada, o Nets precisaria envolver Spencer Dinwiddie (US$11.4 milhões), Taurean Prince (US$13.9 milhões), Jarrett Allen (US$3.9 milhões) e, eventualmente, Caris LeVert (US$16.2 milhões). Escolhas de draft também podem ser inclusas, já que o Rockets deu ao Thunder as quatro picks de primeira rodada (2021, 2024, 2025 e 2026), além de uma de segunda rodada por Westbrook.

A negociação, porém, não é dada como certa, já que o Rockets poderá ouvir outras propostas nos próximos dias. A NBA vai permitir que trocas aconteçam a partir de segunda-feira (16).

