New England Patriots vence New York Jets e encerra sequência de quatro derrotas seguidas

O New York Jets enfrentou seu tradicional rival New England Patriots, valendo pela AFC East, nesta segunda-feira (9), no Metlife Stadium e deu mostras de que, enfim, a primeira vitória da equipe poderia acontecer diante de um Patriots em má fase, jogadores lesionados, depressivo pela ausência de Tom Brady, mas que, teve em seu quarterback Cam Newton, a resiliência necessária para aguentar os golpes do adversário, dar a impressão de derrota, mas voltar com tudo no segundo tempo e fechar a virada no placar em 30 a 27, depois de ir para o intervalo perdendo por 20 a 10.

Como nos velhos tempos

New York Jets e New England Patriots fizeram um primeiro tempo no Metlife Stadium acima das expectativas para duas equipes cheias de lacunas em seus elencos. Mandantes, os Jets se aproveitaram da boa proteção de sua linha ofensiva, veterano quarterback Joe Flacco utilizou sete jogadores diferentes na hora de passar a bola e a equipe, pior ataque da NFL, com média de 11.8 pontos por partida, foi para o intervalo liderando o placar por 20 a 10.

Em duas oportunidades, Flacco fez lembrar seu auge no Baltimore Ravens e soltou o braço para testar a secundária dos Patriots, obtendo êxito. Na primeira delas, Flacco acertou lindo passe de 50 jardas para Breshad Perriman, livre de marcação, fazer a catada e marcar o primeiro touchdown da equipe.

Na segunda, faltando menos de 30 segundos para o final do primeiro tempo, Flacco disparou a bola oval em uma apertada janela na endzone e o recebedor Jamison Crowder mostrou técnica apurada para efetuar a recepção. Em outros dois drives, os Jets até encaixaram campanhas prometedoras, mas acabaram tendo que se contentar com field goals do kicker Sergio Castillo.

Já o New England Patriots até se mostrou animado no começo do jogo, mas foi sucumbindo diante da forte marcação da defesa adversária. Na única boa campanha da equipe, Cam Newton realizou boas jogadas aéreas, aventurou-se no jogo corrido e mostrou força no stiff arm para conseguir o TD. Os visitantes ainda anotaram um field goal.

Segundo tempo

Se o domínio dos Jets prevaleceu na metade inicial, a reação do New England Patriots no complemento do confronto teve características de roteiro de filme dramático. O New York Jets até obteve mais um touchdown, dessa vez com Flacco conectando Breshad Perriman na endzone novamente. Porém, atrás no marcador, os visitantes mostraram competência para buscar a igualdade através de dois TD’s, o segundo após uma interceptação crucial do quarterback Joe Flacco já no quarto final.

Confiante em seu desempenho, Flacco buscou o recebedor Denzel Mims, no campo de defesa dos Patriots, mas não contava com a interceptação feita pelo defensive back J.C. Jackson.

Com a posse da bola, Cam Newton precisou de onze jogadas para percorrer 77 jardas e, mais uma vez, marcar o touchdown de empate depois de uma corrida curta de uma jarda.

O abalo psicológico dos Jets estava concluído e a equipe voltou a apresentar o desempenho medíocre da temporada. Faltando menos de dois minutos para o final do duelo, os mandantes só precisavam orquestrar uma campanha que terminasse ao menos com um FG, mas, depois de três jogadas, tiveram que optar pelo punt. Com todo o “momentum” a seu favor, o New England Patriots cumpriu o mesmo objetivo, foi eficiente ao percorrer 45 jardas para possibilitar o kicker Nick Folk o acerto final de contas. Como a lei do ex não falha também na NFL, Folk, ex-jogador do New York Jets entre 2010 e 2016, desferiu um chute de 51 jardas para determinar a virada no placar por 30 a 27.