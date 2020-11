NFL tem dia sem atividades para garantir que atletas e staff votem na eleição presidencial dos EUA

Desde o início da temporada, a NFL vem engajada nas campanhas “NFL Votes” e “#AthleteAndVoter” que incentivam a população e os próprios membros de todas as franquias – inclusive jogadores – a votarem nas eleições gerais deste ano. Essa vem sendo uma das práticas estabelecida por todas as grandes ligas norte-americanas.

Lançadas em agosto, as campanhas buscaram discutir temáticas relacionadas aos direitos eleitorais e civis e os resultados impressionam. Em média, 90% dos jogadores ativos realizaram suas inscrições para optar entre o democrata Joe Biden ou o republicano Donald Trump. A NFL e a NFLPA anunciaram em 28 de outubro que quase 900 jogadores da NFL se registraram para votar por meio das campanhas, aumentando a proporção de jogadores ativos registrados para cerca de 90%. O Indianapolis Colts, o Los Angeles Chargers, o Seattle Seahawks e o San Francisco 49ers orgulhosamente exibiram à época 100% de seus jogadores atuais registrados para votar.

Nesta terça-feira, dia da votação presencial à presidência dos Estados Unidos, todos os centros de treinamentos e outras instalações das franquias da NFL e também da NFLPA, a associação de jogadores, foram fechados para assegurar que todos os membros da liga tenham a oportunidade de exercer o direito ao voto.

Até o último domingo (1.º), de acordo com o ‘US Election Project’, mais de 93 milhões de americanos já tinham depositado seu voto, o que representa mais de dois terços de todos os votos contabilizados no pleito presidencial de 2016 (136 milhões). O ‘US Election Project’ estima que 150 milhões de americanos votarão em 2020, ou seja 65% dos 239 milhões de eleitores registrados no país.